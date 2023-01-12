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Японія виділяє $95 млн на відновлення України

Кошти направлять Програмі розвитку ООН (ПРООН) в рамках партнерської угоди.

Японія виділяє $95 млн на відновлення України
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Уряд Японії виділив $95 мільйонів  на відновлення України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Кошти направлять до Програми розвитку ООН (ПРООН) в рамках партнерської угоди.

Цю угоду 12 січня підписали посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда, помічниця керівника ПРООН, директорка Регіонального бюро ПРООН у країнах Європи та СНД Іванна Живковіч за участі віце-прем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова.

У Мінінфраструктури зазначили, що програма допомоги України зосереджена на п’яти ключових сферах. Серед них - посилення спроможності уряду реагувати на кризу та управляти нею,  підтримка державних служб, відновлення критично важливої інфраструктури, підтримка приватних підприємств і зміцнення громадянського суспільства та соціальних зв’язків.

Торік у квітні 2022 року Японія виділила 4,5 мільйона доларів для проведення екстреного очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів і розчищення завалів.

Нагадаємо, США і Японія спільно висловили підтримку України у протистоянні проти російського повномасштабного вторгнення. На цьому наголосили на спільному брифінгу міністр оборони США Ллойд Остін і державний секретар Ентоні Блінкен, очільник японського Міноборони Ясукадзу Хамада та міністр закордонних справ Йосімаса Хаясі. 

Торік у Лугано ухвалили підсумкову декларацію Конференції з відновлення України.

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