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В Угорщині затримали жінку, яка на відео погрожувала запустити ракети по парламенту країни

Її арештували.

В Угорщині затримали жінку, яка на відео погрожувала запустити ракети по парламенту країни
Фото: ЕРА/UPG

В Угорщині затримали жінку, яка записала відео з погрозами запустити ракети по парламенту країни.

Про це йдеться на сайті угорської поліції

Відео було опубліковано 7 січня, а наступного дня його помітив чоловік і повідомив про це правоохоронців. 

Слідчі встановили авторку запису, з якою зв'язалися телефоном. Жінка заявила, що перебуває за кордоном, але будапештська поліція того ж вечора затримала її на вокзалі Ньюгаті.

Її допитали, а потім взяли під варту за підозрою у скоєнні злочину, що становить суспільну небезпеку. 

Підозрювана заявила, що зробила відео лише для розваги. 

Під час затримання у жінки виявили наркотики, тому кримінальну справу було відкрито і за цим фактом.

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