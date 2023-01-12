В Угорщині затримали жінку, яка на відео погрожувала запустити ракети по парламенту країни

В Угорщині затримали жінку, яка записала відео з погрозами запустити ракети по парламенту країни.
Про це йдеться на сайті угорської поліції.
Відео було опубліковано 7 січня, а наступного дня його помітив чоловік і повідомив про це правоохоронців.
Слідчі встановили авторку запису, з якою зв'язалися телефоном. Жінка заявила, що перебуває за кордоном, але будапештська поліція того ж вечора затримала її на вокзалі Ньюгаті.
Її допитали, а потім взяли під варту за підозрою у скоєнні злочину, що становить суспільну небезпеку.
Під час затримання у жінки виявили наркотики, тому кримінальну справу було відкрито і за цим фактом.