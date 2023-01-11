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Туреччина висловилася за відкриття гуманітарного коридору для поранених, зокрема, з України, Росії, Сирії

Лікуватимуть їх у Туреччині.

Туреччина висловилася за відкриття гуманітарного коридору для поранених, зокрема, з України, Росії, Сирії
Фото: Anadolu

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловився за відкриття гуманітарного коридору для поранених із різних країн, повідомляє "РБК-Україна".

Передбачено, що через цей коридор людей перевозитимуть до Туреччини на лікування.

"Ми готові до цього. Не лише з Росії-України, а й із Сирії, Азербайджану, Лівії ми доставляємо поранених до лікарень, лікуємо їх і повертаємо. Ми продовжуватимемо це робити в майбутньому", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, нині з турецьким президентом зустрівся український омбудсмен Дмитро Лубінець. Співрозмовники обговорили питання звільнення з російського полону українських громадян.

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