Сили спецоперацій показали, як їхні снайпери нищать російських окупантів на Бахмутському напрямку.
Відео оприлюднили на телеграм-каналі ССО.
За словами військових, росіяни під Бахмутом вдень і вночі намагаються наблизитися до позицій бійців Сил оборони і захопити їх.
"Утім, снайпери ССО влучним вогнем нищать ворога, якому не допомагають ані темрява, ані спроби укритися", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, найгарячішими точками фронту залишаються Бахмут та Соледар. Туди перекинуть додаткові війська.
Нещодавно бійці показали, як під Бахмутом українська аеророзвідка допомагає нищити окупантів.