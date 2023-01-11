Сили спецоперацій показали, як їхні снайпери нищать російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Відео оприлюднили на телеграм-каналі ССО.

За словами військових, росіяни під Бахмутом вдень і вночі намагаються наблизитися до позицій бійців Сил оборони і захопити їх.

"Утім, снайпери ССО влучним вогнем нищать ворога, якому не допомагають ані темрява, ані спроби укритися", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, найгарячішими точками фронту залишаються Бахмут та Соледар. Туди перекинуть додаткові війська.

Нещодавно бійці показали, як під Бахмутом українська аеророзвідка допомагає нищити окупантів.