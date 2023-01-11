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Сили спецоперацій показали, як їхні снайпери нищать російських окупантів на Бахмутському напрямку

Вороги безперестанку намагаються наблизитися до позицій бійців Сил оборони.

Сили спецоперацій показали, як їхні снайпери нищать російських окупантів на Бахмутському напрямку
Фото: MAXAR technologies

Сили спецоперацій показали, як їхні снайпери нищать російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Відео оприлюднили на телеграм-каналі ССО.

За словами військових, росіяни під Бахмутом вдень і вночі намагаються наблизитися до позицій бійців Сил оборони і захопити їх. 

"Утім, снайпери ССО влучним вогнем нищать ворога, якому не допомагають ані темрява, ані спроби укритися", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, найгарячішими точками фронту залишаються Бахмут та Соледар. Туди перекинуть додаткові війська.

Нещодавно бійці показали, як під Бахмутом українська аеророзвідка допомагає нищити окупантів.

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