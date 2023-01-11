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Україні треба бити по місцях запуску російських ракет, - Ходжес

Він вважає, що Заходу слід почати поставляти Україні далекобійну зброю.

Україні треба бити по місцях запуску російських ракет, - Ходжес
Генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес
Фото: US Embassy

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес вважає, що Україні треба бити по складах російських ракет. Для цього Захід повинен поставити їй далекобійну зброю.

Про це Ходжес сказав у інтерв’ю РБК-Україна.

“Я більше не думаю над тим, чи можуть у росіян закінчитися ракети. Здається, їх лишається чимало... І також, здається, ще є сотні дронів, які поставив Іран. Тож ключові задачі: №1 – робити все можливе для захисту населення, №2 – продовжувати вдосконалювати протиповітряну і протиракетну оборону, №3 – йти до джерел, тобто завдавати ударів по місцях, з яких запускаються ці ракети та дрони”, - сказав Ходжес.

Він вважає, що не можна дозволяти Росії безкарно стріляти з глибокого тилу. Обмеження Заходу щодо надання зброї більшої дальності ніж GMLRS, фактично дає Росії таку можливість.

Нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що бої за Соледар і Бахмут показують, наскільки важливо посилити військову підтримку України у війні проти Росії.

У свою чергу, в Пентагоні заявили, що ЗСУ отримають БМП Bradley за кілька тижнів. Зокрема, ці автомобілі потрібні для проведення наступу.

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