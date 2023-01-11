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"Вагнерівці" намагаються прорвати оборону і повністю захопити Соледар

Успіху вони не мають. 

"Вагнерівці" намагаються прорвати оборону і повністю захопити Соледар
Соледар - одна из крупнейших шахт по добыче соли в Украине
Фото: pohodushki.org

У Соледарі тривають важкі бої. Росіяни продовжують спроби повністю захопити місто.

Про це в Телеграм повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Після понесених втрат, противник вкотре здійснив заміну своїх підрозділів, збільшив кількість вагнерівців, намагається прорвати оборону наших військ і повністю захопити місто, але не має успіху", – зазначила вона.

Сьогодні вночі російські окупанти заявили про повне захоплення Соледара. Бойовики ПВК "Вагнера" опублікували фото нібито з соледарської шахти, але СтратКом ЗСУ спростував їх перебування там. Шахта такого вигляду розташована в іншому населеному пункті Донецької області, що перебуває в окупації.

Речник Східного угруповання військ уранці 11 січня також повідомив, що заяви окупантів про повне захоплення міста не відповідають дійсності. 

Заяву пресслужби власника ПВК Євгена Пригожина щодо взяття під контроль Соледара спростувало навіть міністерство оборони окупнатів. У міноборони РФ сказали, що бої тривають.

9 січня росіяни почали потужний штурм Соледара. Після відступу вони провели перегруповання, змінили тактику і стали штурмувати. Для цього Росія задіяла найбільш підготовлений резерв бойовиків ПВК. 

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