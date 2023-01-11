Зеленський провів у Львові нараду щодо безпекової ситуації на півночі та заході України (оновлено)

Також він взяв участь у вшануванні памʼяті українських захисників.

Президент Володимир Зеленський у середу, 11 січня, прибув із робочим візитом до Львова. Він взяв участь у вшануванні пам'яті українських воїнів та провів Координаційну нараду з питань безпеки.

Про це президент повідомив у Телеграмі.

"Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність нашої держави! Слава Україні!" – написав він.

Президент додав, що на Координаційній нараді обговорили безпекову ситуацію на півночі та заході України, стан облаштування охорони державного кордону, оперативну обстановку на кордоні з Республікою Білорусь та контрдиверсійні заходи на цих територіях.

На сайті президента додали, що учасники наради заслухали інформацію щодо забезпечення захисту та надійного функціонування Рівненської АЕС.

Попередню поїздку в межах України президент здійснив до Бахмута Донецької області, де точилися запеклі бої з окупантами. Наступного дня після цього він здійснив перший за час повномасштабної війни закордонний візит.