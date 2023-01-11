СБУ викрила на закликах до захоплення Києва прислужника Спасо-Покровського жіночого монастиря УПЦ (МП).
Цей монастир розташовано в Житомирській області, повідомили в пресслужбі СБУ. За даними слідства, прислужник після початку повномасштабного вторгнення публічно підтримав російських загарбників та виправдовував їхні воєнні злочини.
"Для цього він приєднався до прокремлівської Телеграм-спільноти «русская весна». Там він закликав окупантів знищувати українців та захопити Київ", – йдеться у повідомленні.
Також він активно оприлюднював схвальні коментарі щодо ворожих ракетних ударів по українських містах.
"Особливо «відзначав» повітряні атаки на об’єкти енергетики та соціальні установи, зокрема школи та лікарні. У своїх дописах зловмисник популяризував рашистів і займався дискредитацією підрозділів Сил оборони", – додали в СБУ.
Також він агітував громадян не вступати до лав українських захисників.
За ініціативи СБУ виявлені матеріали було передано на комплексну судову психолого-лінгвістичну експертизу. За висновками експертів, задокументовані "публікації" загрожують державній безпеці України.
Прислужника підозрюють за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).
Нагадаємо, днями Служба безпеки України спрямувала до суду обвинувальний акт проти митрополита Вінницької єпархії УПЦ (МП). Він публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Митрополиту загрожує реальний термін покарання – до 8 років позбавлення волі.