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Прислужника Спасо-Покровського жіночого монастиря викрили на закликах до захоплення Києва

У прокремлівській спільноті він закликав знищувати українців. 

Фото: СБУ

СБУ викрила на закликах до захоплення Києва прислужника Спасо-Покровського жіночого монастиря УПЦ (МП). 

Цей монастир розташовано в Житомирській області, повідомили в пресслужбі СБУ. За даними слідства, прислужник після початку повномасштабного вторгнення публічно підтримав російських загарбників та виправдовував їхні воєнні злочини.

"Для цього він приєднався до прокремлівської Телеграм-спільноти «русская весна». Там він закликав окупантів знищувати українців та захопити Київ", – йдеться у повідомленні. 

Також він активно оприлюднював схвальні коментарі щодо ворожих ракетних ударів по українських містах.

"Особливо «відзначав» повітряні атаки на об’єкти енергетики та соціальні установи, зокрема школи та лікарні. У своїх дописах зловмисник популяризував рашистів і займався дискредитацією підрозділів Сил оборони", – додали в СБУ. 

Також він агітував громадян не вступати до лав українських захисників.

За ініціативи СБУ виявлені матеріали було передано на комплексну судову психолого-лінгвістичну експертизу. За висновками експертів, задокументовані "публікації" загрожують державній безпеці України.

Прислужника підозрюють за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, днями Служба безпеки України спрямувала до суду обвинувальний акт проти митрополита Вінницької єпархії УПЦ (МП). Він публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Митрополиту загрожує реальний термін покарання – до 8 років позбавлення волі. 

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