Держслужба з етнополітики працює над унеможливленням діяльності в Україні релігійних організацій, підпорядкованих Москві

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) здійснює законопроектну роботу щодо унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, підпорядкованих Москві.

Про це повідомив народний депутат Верховної Ради Ярослав Юрчишин.

“Є новини по темі перекриття кисню рпцшних (читайте фсбшних) попів в Україні. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) здійснює законопроектну роботу щодо унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій із підпорядкуванням москві”, - написав нардеп із посиланням на відповідь ДЕСС на його звернення.

Він зазначив, що найперше треба принаймні перейменувати УПЦ МП на РПЦ.

Нагадаємо, раніше Митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв'ю LB.ua зазначив, що згубна ідеологія "руського міра" повинна бути засуджена.