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Держслужба з етнополітики працює над унеможливленням діяльності в Україні релігійних організацій, підпорядкованих Москві

Зокрема, це стосується УПЦ МП.

Держслужба з етнополітики працює над унеможливленням діяльності в Україні релігійних організацій, підпорядкованих Москві
Предстоятель УПЦ МП Онуфрій
Фото: facebook/Центр інформації УПЦ

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) здійснює законопроектну роботу щодо унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, підпорядкованих Москві. 

Про це повідомив народний депутат Верховної Ради Ярослав Юрчишин.

“Є новини по темі перекриття кисню рпцшних (читайте фсбшних) попів в Україні. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) здійснює законопроектну роботу щодо унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій із підпорядкуванням москві”, - написав нардеп із посиланням на відповідь ДЕСС на його звернення. 

Він зазначив, що найперше треба принаймні перейменувати УПЦ МП на РПЦ. 

Нагадаємо, раніше Митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв'ю LB.ua зазначив, що згубна ідеологія "руського міра" повинна бути засуджена.

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