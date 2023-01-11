ЄС і НАТО створили робочу групу для захисту критичної інфраструктури від диверсій РФ

У Європі вживають заходів проти шпигунства та диверсій зі сторони Росії.

Євросоюз та НАТО створили робочу групу для спільного захисту критичної інфраструктури від можливих диверсій з боку Росії.

Про це повідомляє “Європейська правда” із посиланням на спільний брифінг генсека НАТО Єнса Столтенберга та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Диверсія на "Північних потоках" показала, що ми потребуємо бути готовими і що ми повинні протистояти цьому новому типу загроз. Тож сьогодні ми запускаємо робочу групу ЄС і НАТО для стійкої критичної інфраструктури", - сказала глава Єврокомісії.

За її словами, це робоча група, у якій експерти з НАТО і ЄС будуть працювати спільно для ідентифікації ключових загроз для критичної інфраструктури, для вивчення стратегічних уразливих місць, а також для розробки ключових принципів, щоби покращити стійкість, та для висунення пропозицій пом'якшувальних дій і заходів щодо усунення наслідків.

Робоча група на початку покриватиме чотири сектори: це транспорт, енергетика, цифрова сфера та космос.

Зазначається, що напередодні у Швеції попередили про загрози інфраструктурі енергетики й зв'язку з боку Росії.

Нагадаємо, колишній радник Меркель назвав "Північний потік-2" найбільшою помилкою її уряду. Він визнав, що тоді німецькі політики недооцінили ситуацію.