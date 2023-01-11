Двоє польських волонтерів отримали поранення у Бахмуті

До шпиталю у Любліні прибули двоє поранених у Бахмуті Донецької області польських добровольців.

Про це повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я Польщі.

“Міністр поспілкувався з обома в лікарні”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомила Європейська правда з посиланням на речника міністерства охорони здоров'я Войцеха Андрусевича, поранення отримали чоловік і жінка.

"Вони розпаковували допомогу для населення з автомобіля, коли поруч розірвалася мінометна міна. На жаль, у випадку з жінкою-волонтеркою все закінчилося ампутацією гомілки. У чоловіка кульове осколкове поранення", – розповів речник МОЗ Польщі.

Як раніше повідомлялось, інформація на російських пропагандистських ресурсах про “польських найманців” є неправдивою.