Копенгаген готується стати містом-побратимом Києва

Спочатку угода розрахована на три роки.

Влада Копенгагена вирішила висловити підтримку Україні та Києву. Для цього столиця Данії стане містом-побратимом з Києвом.

Про це повідомила пресслужба мерії Копенгагена.

“Муніципалітет Копенгагена утримався від укладення генеральних угод про побратимство. Однак у світлі російського вторгнення в Україну Економічне управління вважає, що ситуація в Україні є винятком, який може говорити про укладення угоди про твінінг. Тому управління економіки підготувало проект угоди про побратимство на основі пропозиції Києва”, - повідомили в мерії Копенгагена.

Раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до мера Копенгагена Софі Хесторп Андерсен щодо укладення угоди про побратимство між Києвом і Копенгагеном.

Зараз столиці України та Данії обговорюють, як буде виглядати конкретна угода і в яких галузях міста зможуть співпрацювати, зокрема за напрямками реконструкції та містобудування.

Угода стане дійсною, коли її офіційно схвалить Київ і Громадське представництво муніципалітету Копенгагена. Спочатку угода розрахована на три роки.

З лютого 2022 року до Копенгагену прибули близько 2,8 тис. українських біженців.

Нагадаємо, влітку мер Києва Віталій Кличко та мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Алмейда підписали Меморандум про побратимство двох міст.