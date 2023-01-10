Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Рекордний пакет допомоги від США. Частина перша – БМП і САУ
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
​Формула перемоги. Де лендліз?
​Формула перемоги. Де лендліз?
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
ГоловнаСвіт

Україна закликає Італію конфіскувати арештовані російські активи на 2,4 млрд євро

Також держава закликає посилювати санкції. 

Україна закликає Італію конфіскувати арештовані російські активи на 2,4 млрд євро
Фото: EPA/UPG

Україна закликає Італію посилити санкції проти Росії та запобігти ухилянню від їх виконання. Також держава закликає почати конфіскацію і передачу заморожених активів на суму 2,4 млрд євро і коштів ще на 345 млн.

Про це в коментарі Corriere повідомила радниця президента Дарʼя Зарівна. 

"Ми просимо наших союзників, включаючи Італію, зробити більше, щоб захистити існуючі санкції та запобігти ухилянню від санкцій. І не тільки. Просимо запровадити нові, як індивідуальні, так і галузеві, і більше не робити жодних винятків", – зазначила вона. 

Станом на листопад в Євросоюзі було заморожено близько 17 млрд євро російських активів. Україна прагне їх конфіскації та передачі на відбудову поруйнованих росіянами обʼєктів та інфраструктури. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також