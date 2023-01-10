Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада, туди прилетіли понад 30 снарядів.

Російські окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровщину.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Дев'ять годин тривоги і удари «Градами» та важкою артилерією… Росіяни двічі за ніч обстріляли Нікопольський район. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада. Туди прилетіли понад 30 смертоносних снарядів", – написав він.

Люди не постраждали. Є руйнування – пошкоджені будинки та кафе. Наслідки ще з’ясовуються.

У інших районах ніч минула без тривог і атак. І на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, вночі 9 січня росіяни двічі обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії.