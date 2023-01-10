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Дев'ять годин тривоги: росіяни обстрілювали Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії

Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада, туди прилетіли понад 30 снарядів.

Дев'ять годин тривоги: росіяни обстрілювали Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії
Нікополь (архівне фото)
Фото: Валентин Резніченко

Російські окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровщину.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Дев'ять годин тривоги і удари «Градами» та важкою артилерією… Росіяни двічі за ніч обстріляли Нікопольський район. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада. Туди прилетіли понад 30 смертоносних снарядів", – написав він.

Люди не постраждали. Є руйнування – пошкоджені будинки та кафе. Наслідки ще з’ясовуються.

У інших районах ніч минула без тривог і атак. І на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, вночі 9 січня росіяни двічі обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії.

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