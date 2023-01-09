Уночі окупанти випустили 40 снарядів по двох громадах Дніпропетровщини

Уночі 9 січня росіяни двічі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпровської ОВА Валентин Резніченко.

“Під прицілом дві громади – Червоногригорівська та Марганецька. Ворог скерував туди щонайменше десяток снарядів”, – йдеться у повідомленні.

Люди неушкоджені. Наслідки ударів з’ясовуються. У решті районів лунала сирена, та минулося без атак. I на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, ввечері 8 січня окупанти здійснили обстріли Нікополя і території Червоногригорівської громади.