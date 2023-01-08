Війна Росії проти України спричинила найбільшу хвилю біженців після Другої світової війни, – ООН

Війна Росії проти України спричинила найбільшу хвилю біженців після Другої світової війни.
Про це повідомляє Укрінформ.
"Понад 7,9 млн людей залишили країну, і ще 5,9 мільйона є внутрішньо переміщеними особами", - заявила представниця Управління Верховного Комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців в Німеччині Катаріна Лумп.
Вона зазначила, що США та Німеччина є найбільшими гуманітарними донорами, що відгукнулися на кризу біженців, зокрема Німеччина надала Україні понад 1 млрд євро гуманітарної допомоги.
Нагадаємо, в Україні понад 785 тисяч із майже 6 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) планують залишитися у громадах, що їх прийняли, й облаштуватися на новому місці.
Станом на кінець 2022 року в Україні налічувалося 5,9 мільйона внутрішньо переміщених осіб. При цьому тільки у грудні свої домівки полишили близько 680 тисяч громадян, 40% з яких виїхали зі східних областей країни, а 25% – із південних. Такі дані оприлюднила Міжнародна організація з міграції.