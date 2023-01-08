Війна Росії проти України спричинила найбільшу хвилю біженців після Другої світової війни, – ООН

Майже 8 млн людей змушені були покинути Україну після 24 лютого 2022 року.

Війна Росії проти України спричинила найбільшу хвилю біженців після Другої світової війни.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Понад 7,9 млн людей залишили країну, і ще 5,9 мільйона є внутрішньо переміщеними особами", - заявила представниця Управління Верховного Комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців в Німеччині Катаріна Лумп.

Вона зазначила, що США та Німеччина є найбільшими гуманітарними донорами, що відгукнулися на кризу біженців, зокрема Німеччина надала Україні понад 1 млрд євро гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, в Україні понад 785 тисяч із майже 6 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) планують залишитися у громадах, що їх прийняли, й облаштуватися на новому місці.

Станом на кінець 2022 року в Україні налічувалося 5,9 мільйона внутрішньо переміщених осіб. При цьому тільки у грудні свої домівки полишили близько 680 тисяч громадян, 40% з яких виїхали зі східних областей країни, а 25% – із південних. Такі дані оприлюднила Міжнародна організація з міграції.