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Війна Росії проти України спричинила найбільшу хвилю біженців після Другої світової війни, – ООН

Майже 8 млн людей змушені були покинути Україну після 24 лютого 2022 року.

Війна Росії проти України спричинила найбільшу хвилю біженців після Другої світової війни, – ООН
Фото: ANSA

Війна Росії проти України спричинила найбільшу хвилю біженців після Другої світової війни. 

Про це повідомляє Укрінформ

"Понад 7,9 млн людей залишили країну, і ще 5,9 мільйона є внутрішньо переміщеними особами", - заявила представниця Управління Верховного Комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців в Німеччині Катаріна Лумп.

Вона зазначила, що США та Німеччина є найбільшими гуманітарними донорами, що відгукнулися на кризу біженців, зокрема Німеччина надала Україні понад 1 млрд євро гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, в Україні понад 785 тисяч із майже 6 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) планують залишитися у громадах, що їх прийняли, й облаштуватися на новому місці. 

Станом на кінець 2022 року в Україні налічувалося 5,9 мільйона внутрішньо переміщених осіб. При цьому тільки у грудні свої домівки полишили близько 680 тисяч громадян, 40% з яких виїхали зі східних областей країни, а 25% – із південних. Такі дані оприлюднила Міжнародна організація з міграції.

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