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Під Бахмутом прикордонники зайняли опорний пункт росіян

Раптовим нападом вони відкинули підрозділ російських військ.

Під Бахмутом прикордонники зайняли опорний пункт росіян
Фото: ДПСУ

Під Бахмутом Донецької області наші прикордонники у суботу, 7 січня, захопили ворожі позиції. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Декількома групами військовослужбовці Луганського загону з флангів успішно атакували ворожий опорний пункт. Раптовим нападом підрозділ російських військ відкинули. Упродовж ночі загарбники намагались повернути втрачені позиції, але щоразу отримували вогневе ураження та втікали. Загалом у ближньому бою наші захисники знищили 18 окупантів, ще 24 – поранили.

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, у Соледарі зараз складається важка ситуація. Росіяни пробують наступати, щоб з пропагандистською метою захопити бодай один населений пункт. 

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