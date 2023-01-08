Серед звільнених є ті, хто потрапив в полон на Чорнобильській АЕС, у перші дні повномасштабної війни.

Відбувся черговий обмін полоненими, додому повернули 50 українських воїнів.

Про це у Телеграм написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Черговий вдалий обмін полоненими. Ми повернули додому 50 наших воїнів. Це хлопці із ЗСУ, Територіальної оборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби, ВМС, а також із Сил спецоперацій. 33 офіцери та 17 рядових і сержантів. Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильській АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої", - написав Єрмак.

Фото: Андрій Єрмак

Нагадаємо, що патронатна служба "Янголи Азову" закликає не оприлюднювати жодної інформації стосовно обмінів чи полонених, наголошуючи, що публікації на цю тему значно погіршують умови перебування українських захисників у полоні.

В російському полоні перебувають близько 3,4 тисяч українських військових і цивільних. Щонайменше 15 000 людей вважаються зниклими безвісти за період повномасштабного вторгнення.