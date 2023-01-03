Росія тримає в полоні 3400 мирних і військових українців, щонайменше 15 000 вважаються зниклими безвісти

У російському полоні перебувають близько 3,4 тисяч українських військових і цивільних. Щонайменше 15 000 людей вважаються зниклими безвісти за період повномасштабного вторгнення.

Про це Суспільному повідомила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька. Вона уточнила наведені Центром стратегічної комунікації дані стосовно 3,4 тисяч полонених військових, наголосивши, що число включає і мирних людей.

"15 тисяч — громадян України зниклих безвісти (військові і цивільні), 3,4 тисячі — підтверджених Росією в полоні (військові і цивільні)", – повідомила вона.

Нагадаємо, попередній обмін полоненими Україна і окупанти провели 31 грудня. Додому повернулися 140 захисників і викрадений з Азовсталі песик.

Українська сторона неодноразово наголошувала, що готова провести обмін всіх на всіх.