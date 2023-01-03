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​Ворог обстріляв три райони Харківщини, - ОВА

Унаслідок обстрілів були пошкоджені приватні домоволодіння, сталися пожежі.

​Ворог обстріляв три райони Харківщини, - ОВА
Харківщина, обстріл (архівне фото)
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися прикордонні населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

Про це повідомив у телеграм голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, ворог обстрілював міста Куп'янськ та Вовчанськ, смт Дворічна та населені пункти Стрілеча Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Кам’янка, Новомлинськ, Тавільжанка, Лиман Перший, Вільшана, Кучерівка, Орлянка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та Першотравневе.

"Внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні домоволодіння, сталися пожежі. Під час гасіння пожеж особовий склад ДСНС двічі потрапляв під повторні обстріли - в смт Дворічна та у Вовчанську. На щастя, протягом доби від обстрілів ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов нагадав, що триває гуманітарне розмінування. За добу знешкоджено 103 вибухонебезпечні предмети.

"На лінії зіткнення Сили оборони України продовжують давати відсіч російським окупантам та завдавати їм відчутних втрат. Віримо в ЗСУ. Україна переможе!", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на деокупованій Харківщині українські правоохоронці виявили 25 катівень, які були створені російськими окупантами.

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