Путін почав енергетичний шантаж Євросоюзу ще у 2021 році, - Боррель

Глава євродипломатії заявив, що попри це ЄС вистояв і буде продовжувати протистояти намаганням Росії розколоти блок.

Президент РФ Володимир Путін ще у 2021 році почав обмежувати постачання російського газу до Євросоюзу попри існуючі контракти.

Про це йдеться в дописі глави європейської дипломатії Жозепа Борреля на сайті ЄС.

За словами Борреля, Путін, "очевидно, вважав, що сильна залежність ЄС від імпорту російських копалин енергоресурсів, зокрема газу, дозволить йому розколоти ЄС, позбавивши його можливості активно підтримувати Україну".

"Саме тому він ще у 2021 році почав обмежувати постачання російського газу до ЄС, не зважаючи на існуючі довгострокові контракти між російськими постачальниками та європейськими споживачами. Потім він посилив цю політику шантажу після 24 лютого", - зазначив Верховник представник ЄС із закордонних справ і політки безпеки.

Такі дії Росії спровокували, за словами Борреля, "велику кризу на європейських енергетичних ринках": зростання цін на газ, проблеми на ринку електроенергії ЄС, зокрема, через обмежене виробництво гідроелектроенергії тощо.

"Незважаючи на цю енергетичну кризу, ми не піддалися на шантаж Володимира Путіна, і країни-члени ЄС залишилися єдиними, рішуче підтримавши Україну, зокрема постачання зброї", - підкреслив глава євродипломатії.

Він зазначив, що блок відкрив енергетичний фронт і почав працювати над своєю незалежністю від російських енергоносіїв. Боррель згадав про обмеження цін на експорт роснафти, газ, а також пошук інших джерел скрапленого природного газу.

"Імпорт російського газу скоротився з 55% від загального обсягу на початок 2022 майже до нуля, а імпорт нафти - з 40% до нуля. Це поворотний момент у відносинах між ЄС та Росією, які досі багато в чому залежали від енергетичного питання", - підкреслив глава євродипломатії.

Він додав, що хоч у 2023 році енергетична і кліматична кризи та їхні економічні й соціальні наслідки залишаться ключовими проблемами, Євросоюз надалі підтримуватиме Україні у боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, як заявив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, до кінця 2022 року Європа скоротила поставки російської нафти на 90%. РФ може продавати нафту на інші ринки, але зі значною знижкою на кожен барель.

Раніше стало відомо, що Рада Європейського Союзу погодила рішення про збільшення фінансування Європейського фонду миру на 2 млрд євро.