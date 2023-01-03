Україна як ніколи потребує нашої підтримки, – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що Україна «як ніколи потребує нашої підтримки».

Він сказав це, приймаючи у Парижі прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, повідомляє CNN.

"Українська перемога є екзистенційною для Європи та для всього світу», – сказав Крістерссон, визначаючи пріоритети для Швеції, яка 1 січня перейшла на головування в Європейському Союзі.

Обидва лідери згадали про заявку Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО, а Макрон сказав, що Швеція може «розраховувати на підтримку та солідарність Франції».

Крістерссон сказав також, що Швеція «дуже вдячна» за сильну підтримку, додавши, що «зараз ми робимо саме те, що ми обіцяли зробити, щоб мати змогу якнайшвидше вступити до Альянсу».

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон у новорічному привітанні звернувся до українців зі словами підтримки. Він висловив захват "українськими друзями".

22 грудня Макрон сказав, що абсолютним пріоритетом сьогодні є захист України.