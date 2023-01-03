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Британія невдовзі надасть Україні додаткове обладнання, необхідне для перемоги, - прем'єр країни

Також Британія з партнерами Об'єднаного експедиційного корпусу співпрацюють, аби надати нашій державі критично важливу допомогу.

Британія невдовзі надасть Україні додаткове обладнання, необхідне для перемоги, - прем'єр країни
Фото: EPA/UPG

У Великобританії триває робота над тим, аби в найближчі тижні-місяці передати Україні додаткове обладнання для забезпечення перемоги нашій державі на полі бою.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби британського прем'єра Ріші Сунака за підсумками телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Сунака, Великобританія продовжує підтримувати нашу державу в довгостроковій перспективі, про що свідчить нещодавнє постачання понад 1000 зенітних ракет.

Зеленський і Сунак обговорили саміт Об'єднаного експедиційного корпусу(JEF) в Латвії, який відбувся у грулні. Сунак зазначив, що Великобританія та партнери JEF тісно співпрацюють, щоб надати життєво важливе обладнання, яке попросила Україна.

Нагадаємо, Зеленський після розмови зі Сунаком повідомив, що вони погодились активізувати "зусилля для наближення перемоги вже цьогоріч" і мають для цього "конкретні рішення".

Також 3 січня Президент провів переговори щодо оборонної підтримки України з прем'єрами Нідерландів та Норвегії. 

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