Залужний розповів американському генералу про важкі бої на межі Сватове-Кремінна і в напрямку Лисичанська

На Донецькому напрямку Силам оборони вдалося утримати позиції навколо Авдіївки і продовжити контрнаступальні дії.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це йдеться в повідомленні Залужного на його сторінках у соцмережах.

Головнокомандувач про інформував Міллі про зміни в оперативно-стратегічній обстановці, найперше - в наземному та повітряному просторах України.

За словами Залужного, важкі бої ведуться на рубежі Сватове-Кремінна, а також у бік Лисичанська.

"Найбільш складною ситуація залишається на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ", - підкреслив Головнокомандувач.

На Донецькому напрямку українським бійцям вдалося утримати позиції навколо Авдіївки і продовжити контрнаступальні дії.

"Ми надійно тримаємо оборонні рубежі на Запорізькому напрямку і докладаємо зусиль для захисту від ворожих обстрілів Херсону, передусім мирних мешканців та обʼєктів критичної інфраструктури міста. Ситуація на кордоні з республікою Білорусь повністю контрольована", - повідомив Залужий Міллі.

Головнокомандувач ЗСУ також проінформував про атаки росіян у ці дні. Так, від 31 грудня по ранок 3 січня рашисти завдали 14 ударів крилатими ракетами і застосували 94 дрони-камікадзе типу "Shahed-136".

Крім цього, співрозмовники обговорили потреби Сил оборони для протистояння російській агресії.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський нині провів розмови з очільниками урядів Великобританії, Нідерландів та Норвегії щодо оборонної допомоги Україні.

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни зосереджують зусилля для наступу на Бахмутському напрямку і підсилюються на Новопавлівському.