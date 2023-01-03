Російські окупаційні війська помічені за перевезенням укріплень у напрямку Бердянська Запорізької області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Поїхали укріплення на Бердянське спрямування та БК на Донецьке. Свято скінчилося? Русня. Бачимо. Передаємо. Знаємо. Слава Україні", - написав Андрющенко.
Радник мера опублікував відеозапис переміщення російських окупантів.
Також Андрющенко показав, як у напрямку Мангуш/Бердянськ прямує ЗРК Бук.
Нагадаємо, що у село Урзуф під Маріуполем прибули нещодавно мобілізовані росіяни. Разом з ними у селище доставили старі танки.