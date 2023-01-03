Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
Анджей Дуда у новорічному привітанні попередив, що з наслідками війни доведеться боротися і в 2023
У новорічну ніч в окупованій Макіївці загинули 400 мобілізованих окупантів, – СтратКом
У новорічну ніч в окупованій Макіївці загинули 400 мобілізованих окупантів, – СтратКом
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Станіслав Асєєв: “Поки не сформована національна ідея, знайдуться ті, хто продаватиме РФ запчастини під час війни”
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Унаслідок обстрілу Києва постраждали будівлі КНУ імені Тараса Шевченка
Унаслідок обстрілу Києва постраждали будівлі КНУ імені Тараса Шевченка
Українці і західна аудиторія. 11 запитань про наш інформаційний фронт. Відповідає комунікаційник Ярема Дух
Українці і західна аудиторія. 11 запитань про наш інформаційний фронт. Відповідає комунікаційник Ярема Дух
Під ранок у Мелітополі і на околицях пролунали гучні вибухи
Під ранок у Мелітополі і на околицях пролунали гучні вибухи
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
ЗСУ все-таки отримають танки Leopard, - посол в Німеччині
ГоловнаСуспільствоВійна

Литва надасть Україні військову техніку і боєприпаси, – Науседа

“У 2023 році Україна має перемогти агресора”.

Литва надасть Україні військову техніку і боєприпаси, – Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа
Фото: ОПУ

Президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників збільшити підтримку України.

Про це Науседа написав у Twitter.

“У 2023 році Литва продовжить військову підтримку України, і це має бути рік, коли Україна переможе агресора. Литва відправить до України військову техніку, боєприпаси та проведе військові навчання для українських захисників”, – йдеться у повідомленні.

Науседа наголосив, що “вкрай важливо збільшити темпи підтримки з боку всіх союзників. Перемога є близькою".

 

Раніше повідомлялося, що Литва надасть Україні військову допомогу на 40 млн євро у 2023 році. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також