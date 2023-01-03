Литва надасть Україні військову техніку і боєприпаси, – Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників збільшити підтримку України.

Про це Науседа написав у Twitter.

“У 2023 році Литва продовжить військову підтримку України, і це має бути рік, коли Україна переможе агресора. Литва відправить до України військову техніку, боєприпаси та проведе військові навчання для українських захисників”, – йдеться у повідомленні.

Науседа наголосив, що “вкрай важливо збільшити темпи підтримки з боку всіх союзників. Перемога є близькою".

In 2023 Lithuania will continue its military support to Ukraine. It has to be the year when 🇺🇦 defeats the aggressor.



🇱🇹 will send military equipment, ammunition & provide military training to 🇺🇦.



It's crucial to increase the pace of support by all allies.



Victory is close. pic.twitter.com/VpueWf6hjN — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) January 3, 2023

Раніше повідомлялося, що Литва надасть Україні військову допомогу на 40 млн євро у 2023 році.