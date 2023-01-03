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Мер Краматорська показав наслідки обстрілів міста

У місті пошкоджені десятки будинків.

Мер Краматорська показав наслідки обстрілів міста
Фото: Олександр Гончаренко

3 грудня російські окупанти кілька разів обстріляли Краматорськ Донецької області. 

У місті було пошкоджено 34 приватні будинки та 8 багатоквартирних, повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

Мер показав як виглядають пошкодження будинків у місті після російських обстрілів. 

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

Нагадаємо, що 3 грудня близько опівночі окупанти обстріляли Краматорськ. 

Також росіяни обстріляли блокпост у Краматорську. Внаслідок атаки загинув поліцейський.

Російська армія вдень 3 січня знову почала обстрілювати Краматорськ.

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