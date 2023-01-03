​Провайдери в Україні отримали батареї SBL для підтримки мереж за відсутності світла

Найскладніша ситуація з інтернетом наразі у Харківській, Донецькій, Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях.

В Україні провайдерам передали 172 батареї SBL, які допоможуть підтримувати мережі за відсутності світла.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра, нині найскладніша ситуація з інтернетом у Харківській, Донецькій, Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях.

"Тому більшість батарей передали саме туди. Загалом їх отримали 29 провайдерів з кожної області України", - зазначив Федоров.

Він додав, що завдяки обладнанню десятки тисяч людей зможуть користуватися інтернетомТакож Мінцифри проводить переговори з міжнародними організаціями, аби Україна отримала більше обладнання, яке дозволить громадянам залишатися на зв'язку за відсутності електропостачання.

Нагадаємо, раніше у Київській міській військовій адміністрації пояснили, чому зникає зв'язок разом з відключенням електроенергії. За інформацією КМВА, обладнання для зв'язку вимагає постійного живлення.

Щодо зникнення мобільного інтернету, то це пояснюють тим, що під час відключення світла більшість користувачів перемикається з домашнього Wi-Fi на мобільний інтернет. Мережа зазнає значного навантаження і швидкість уповільнюється.