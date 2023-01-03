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Нідерланди зроблять всі можливе, щоб допомогти Україні виграти війну, – Рютте

“Найближчі місяці будуть вирішальними”.

Нідерланди зроблять всі можливе, щоб допомогти Україні виграти війну, – Рютте
Скріншот відео
Фото: ОП у Facebook

Нідерланли зроблять усе можливе, щоб допомогти Україні не тільки захистити себе від російської збройної агресії, але і виграти війну.

Про це повідомив у Twitter прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

“Україна вже майже рік протистоїть варварському вторгненню Росії. Найближчі місяці будуть вирішальними. Я щойно говорив із президентом України Володимиром Зеленським і запевнив його, що Нідерланди зроблять усе можливе, щоб допомогти Україні не лише захистити себе, але й виграти війну”, – наголосив він.

 

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Нідерландів оборонні потреби України. Голова держави поінформував Марка Рютте про ризик ескалації на фронті.

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