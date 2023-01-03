Нідерланди зроблять всі можливе, щоб допомогти Україні виграти війну, – Рютте

Нідерланли зроблять усе можливе, щоб допомогти Україні не тільки захистити себе від російської збройної агресії, але і виграти війну.

Про це повідомив у Twitter прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

“Україна вже майже рік протистоїть варварському вторгненню Росії. Найближчі місяці будуть вирішальними. Я щойно говорив із президентом України Володимиром Зеленським і запевнив його, що Нідерланди зроблять усе можливе, щоб допомогти Україні не лише захистити себе, але й виграти війну”, – наголосив він.

📞: Ukraine has held its own against Russia’s barbaric invasion for almost a year now. The months ahead are crucial. I just spoke to President @ZelenskyyUa and assured him that the Netherlands will do everything it can to help 🇺🇦 not only defend itself, but also win the war. — Mark Rutte (@MinPres) January 3, 2023

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Нідерландів оборонні потреби України. Голова держави поінформував Марка Рютте про ризик ескалації на фронті.