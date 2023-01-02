Ми ще не на тому етапі, щоб говорити про початок переговорів щодо членства, - посол ЄС

Але про це говоритимуть на наступному саміті Україна - ЄС.

Поки що рано говорити про початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу, проте це питання буде порушено на саміті Україна – ЄС.

Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, повідомляє Укрінформ.

Маасікаса запитали, коли, за його оцінкою, ЄС та Україна будуть готові розпочати переговори щодо членства і чи може це статися до закінчення війни.

"Наші лідери говоритимуть про це на наступному саміті Україна - ЄС на початку 2023 року", - сказав Массікас.

Він нагадав, що у червні Україна отримала перспективу стати членом ЄС – у разі продовження реформ.

"Ми ще не на тому етапі, коли ухвалюють рішення про початок переговорів, але прогрес України в здійснених на даний момент кроках стабільний і заслуговує на схвалення", - сказав він.

Нагадаємо, що саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого в Києві.