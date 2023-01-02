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Європа на 90% скоротила поставки російської нафти до кінця 2022 року, – Матті Маасікас

“Євросоюз радикально зменшив енергетичну залежність від РФ”.

Європа на 90% скоротила поставки російської нафти до кінця 2022 року, – Матті Маасікас
Матті Маасікас
Фото: LB.ua

До кінця 2022 року Європа скоротила поставки російської нафти на 90%. РФ може продавати нафту на інші ринки, але зі значною знижкою на кожен барель.

Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, це одна з основних санкцій, яка послаблює економіку РФ.

"Ми радикально зменшили енергетичну залежність від Росії, адже однією з головних санкцій ЄС стало припинення 90% поставок російської нафти до Європи до кінця 2022 року, а відтак і позбавлення Москви відповідних доходів", – сказав він.

Маасікас додав, що Росія може продавати свою нафту на інші ринки, але доходи від таких продажів обмежені тим фактом, що вона змушена робити це зі значною знижкою на кожен барель – "російська нафта продається за ціною приблизно на 30 доларів нижчою, ніж у середньому в світі".

 

Нагадаємо, Росія погрожує суттєво скоротити видобуток нафти у відповідь на санкції. 

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