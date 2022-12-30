Житло та енергетика під ударом. Як РФ руйнує інфраструктуру України

Про обсяги збитків та як Україні компенсувати втрати – розповідаємо нижче.

За оцінками експертів KSE Institute та партнерів проєкту “Росія заплатить”, поточні прямі збитки, які агресор завдав інфраструктурі України, складають $135,9 млрд. За останні два місяці вони виросли на $9 млрд. Росія безпощадно б'є по житлових будинках, освітніх закладах, лікарнях, бізнес-активах. А віднедавна ще й цілеспрямовано знищує енергетичну інфраструктуру. Агресор не збирається зупинятись. Завдання максимальної шкоди Україні, схоже, і є самоціллю РФ.

Нещодавно в Кабміні заявили, що втрати української економіки внаслідок російської агресії до кінця поточного року можуть сягнути $700 млрд. Чималу долю із цих втрат складають прямі руйнування, які РФ нанесла цивільним об'єктам.

Широкомасштабна війна показала, що Росія не перебірлива у виборі цілей для завдавання ударів. «Друга армія світу» полюбляє наголошувати, що не воює з цивільним населенням. Однак масштаб руйнувань інфраструктури в Україні говорить про протилежне.

Фото: Макс Требухов

Збитки цивільної інфраструктури

Через віроломне вторгнення РФ Україна втратила сотні мільярдів доларів. Бізнес недоотримав доходи, бюджет недорахувався податків, чимало підприємств вимушено зупинили діяльність, мільйони інвестиційних коштів так і не прийшли на український ринок.

Помітне місце у переліку втрат займають прямі збитки, які Україні щодня завдає РФ. За підрахунками аналітиків KSE, станом на листопад 2022 року російські снаряди зруйнували цивільної інфраструктури на майже $136 млрд.

Найбільша частка збитків припадає на житлову нерухомість, що лише підтверджує варварські методи ведення війни Російською Федерацією. У порівнянні з вереснем також суттєво зросли обсяги руйнувань, завданих об'єктам енергетики та промисловості. Розглянемо збитки по секторах.

Житловий фонд

У вересні експерти проєкту «Росія заплатить», спільної ініціативи Офісу президента, KSE Institute і Кабінету Міністрів, оцінювали збитки, нанесені житловій нерухомості, у $50,5 млрд. Відтоді прямі втрати житлового фонду зросли на $2 млрд і складають тепер $52,5 млрд. У загальному обсязі збитків це більше третини – 38,6%.

За понад 9 місяців війни російські окупанти зруйнували і пошкодили 143,8 тис. житлових будинків. Серед них - 126,7 тис. індивідуальних помешкань, 16,8 тис. багатоквартирних будинків та майже 300 гуртожитків.

Найбільше постраждали регіони, де проходили і продовжують відбуватися активні бойові дії. У Харківській області житлового фонду зруйновано на $15,8 млрд, у Донецькій – на $14,3 млрд, в Луганській – на $7,1 млрд.

Також чималої шкоди агресор завдав Київській, Чернігівській і Миколаївській областям. На Київщині збитки житлового фонду експерти оцінили у $8,1 млрд, а на Чернігівщині і Миколаївщині – приблизно у $2 млрд в кожній з областей.

У Києві від початку війни зруйновано і пошкоджено майже 350 житлових будинків на $0,9 млрд. Здебільшого це багатоповерхівки.

Енергетика

З початком опалювального сезону Росія активізувала ракетні удари та атаки іранських дронів-камікадзе по об'єктах української енергетики. В уряді заявили, що на початок грудня агресору вдалося повністю зруйнувати та суттєво пошкодити близько 50% критичної електроенергетичної інфраструктури.

За оцінками експертів, за останні два місяці збитки енергетичної сфери зросли майже вдвічі. Якщо наприкінці вересня вони складали $3,6 млрд, то зараз - $6,8 млрд. При цьому аналітики визнають, що сума збитків може бути вищою, оскільки розрахунок побудований на інформації з відкритих джерел.

Об'єкти теплопостачання також посилено обстрілюються росіянами. За даними Мінрегіону, таких об'єктів було пошкоджено майже 600 одиниць. Зокрема, окупанти нанесли удари по 444 котельнях, 13 ТЕЦ, 7 ТЕС та 128 центральних теплових пунктах. Половину з них вже відновлено.

Транспортна і соціальна інфраструктура

Дороги і залізниці – ще один сегмент інфраструктури, який РФ цілеспрямовано знищує. Від початку бойових дій агресор завдав транспортній інфраструктурі збитків на $35,6 млрд або 26,2% від загального обсягу нанесеної шкоди. Станом на листопад доріг, мостів і переходів зруйновано на $26,6 млрд, а залізничних станцій і сполучень – на $4,4 млрд.

Якщо знищення логістичних шляхів ще можна спробувати пояснити якоюсь військовою логікою, то навіщо РФ руйнує лікарні і школи – ніяк не поясниш.

За підрахунками експертів, протягом жовтня-листопада агресор зруйнував освітньої інфраструктури на $1,2 млрд. Збитки, нанесені навчальним закладам, наразі оцінюються у $8,2 млрд. Лікарні та інші медичні заклади за місяці війни зазнали шкоди на $1,7 млрд.

Загалом за період повномасштабного вторгнення пошкоджено, зруйновано або захоплено майже 2,7 тис. приміщень дошкільної, середньої та вищої освіти, 330 лікарень, 880 обʼєктів культури, 94 релігійні споруди, 157 закладів туризму, 595 адміністративних будівель державного і місцевого управління.

Бізнес

Відчутних втрат внаслідок російської агресії зазнали українські підприємці. За останні два місяці сума збитків сотень промислових підприємств зросла аж на $3 млрд - з $10 до $13 млрд. У структурі загальних збитків це третя стаття за величиною з часткою 9,6%.

Окрім промисловості, чималі втрати також несе аграрний сектор. Його збитки експерти оцінили у $6,6 млрд. При цьому, за підрахунками аналітиків KSE Institute, непрямі втрати сільського господарства сягають понад $34 млрд.

Агресор зруйнував і пошкодив близько 84 тис. одиниць сільгосптехніки, понад 300 автозаправних станцій і 27 торгових центрів. Кількість знищених і незаконно привласнених приватних автомобілів наближається до 200 тис.

Як змусити РФ заплатити за руйнування

Проєкт «Росія заплатить» детально фіксує та документує руйнування, які РФ завдає Україні. У майбутньому зібрані дані будуть використані в судових позовах проти агресора.

За завдану шкоду бізнес, громадяни та українська держава можуть претендувати на компенсації, зокрема заморожені активи Центробанку РФ ($300 млрд) та заблоковані статки російських олігархів ($30 млрд), наближених до Путіна. Урядовці та їхні західні колеги вивчають можливості передачі цих коштів Україні.

Генеральна Асамблея ООН у листопаді заклала фундамент цього процесу. Прийнята резолюція закликає РФ до виплати військових репарацій. Фіксація руйнувань та ретельний обрахунок всіх збитків - надзвичайно важлива складова в цьому процесі, які дозволить визначити точну суму майбутніх виплат.

Втім, зараз стоїть завдання зупинити кремлівський режим. Щоб ЗСУ змогли швидко подолати агресора на полі бою, необхідно посилювати санкції та позбавити РФ можливості продовжувати війну. Необхідно заблокувати російський експорт, позбавити нафтогазових доходів, обмежити роботу банків, закрити доступ до товарів, технологій та послуг, які дозволяють підтримувати кремлівський режим.

Україна продовжує наполягати, щоби члени санкційної коаліції, насамперед США, визнали РФ державою, яка фінансує тероризм. Це рішення важливе як для посилення економічного тиску - 90% російського торгового обороту з західними країнами стане предметом санкцій - так і для отримання компенсацій, оскільки Україна зможе позиватися проти РФ та вимагати компенсації в судах США. Міжнародна група Єрмака-Макфола, KSE Institute, та врешті й ООН та весь цивілізований світ вже мають достатньо доказів того, що РФ - країна спонсор тероризму.

Всі зазначені процеси вже запущено. І Росія точно заплатить за всю заподіяну шкоду.