Російські війська пошкодили в Україні 2,6 тисяч закладів освіти

При цьому 406 із них повністю зруйнувані.

З початку повномасштабного вторгнення війська РФ пошкодили в Україні понад 2,6 тис. закладів освіти, 406 - повністю зруйнували.

Про це повідомляє Укрінформ.

"У нас є значні втрати освітньої інфраструктури, які обліковуються. Пошкоджено більш як 2,6 тис. будівель закладів освіти, а повністю зруйновано 406 будівель закладів освіти", - повідомив на брифінгу перший заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.

За даними Міносвіти, сьогодні на підконтрольній Україні території працюють 12 902 школи. За межами України перебувають 516 тисяч дітей шкільного віку.

Як наголосив Вітренко, раніше ця цифра становила 620 тисяч.

"Ми радіємо тому, що вже понад 100 тисяч дітей повернулися в Україну до української національної освітньої системи", - зауважив він, додавши, що на тимчасово окупованих територіях перебувають близько 95 школярів.

Перший заступник глави МОН також поінформував, що в режимі онлайн в Україні працюють 4 967 шкіл.

При цьому Вітренко зазначив, що Україна - єдина країна, яка під час активної фази бойових дій не припинила навчальний процес у закладах освіти.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Олексій Резніков повідомив, Росія депортувала з України понад 13 тисяч дітей і планує зробити їх росіянами.