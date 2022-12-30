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Ракетна атака росіян ніяк не вплинула на рівень дефіциту потужності в енергосистемі, - “Укренерго”

Наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж того очікував ворог.

Ракетна атака росіян ніяк не вплинула на рівень дефіциту потужності в енергосистемі, - “Укренерго”
Фото: ua.energy

Ракетна атака росіян 29 грудня ніяк не вплинула на рівень дефіциту потужності в енергосистемі України. 

Про це повідомило “Укренерго”

“Станом на 30 грудня в енергосистемі дефіцит потужності знаходиться на тому ж рівні, що і до 10-ї масованої ракетної атаки росіян. Завдяки професійним діям диспетчерського центру «Укренерго» наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж того очікував ворог”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу. Продовжується набір потужності генерацією.

Водночас, внаслідок влучань у деякі енергооб’єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах. Ремонтні бригади спільно з генерацією та обленерго працюють над усуненням пошкоджень.

До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.

“Укренерго”, виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти та забезпечувати живлення споживачів.

Нагадаємо, окупаційні війська вранці 29 грудня застосували 69 ракет. Силами і засобами Повітряних сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 54 ворожі крилаті ракети.

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