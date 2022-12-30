Прогнози 2023-го: чи будуть повторний наступ з Білорусі, повернення Криму, закінчення війни…

А ще на новий рік завжди покладаються надії. На 2023 рік Україна покладає надії особливі — на Перемогу і закінчення війни. Отже, що впродовж останнього місяця року, який минає, прогнозували, обіцяли і радили авторитетні "віщуни"?

Під завісу року, як правило, підбиваються підсумки і робляться прогнози. Lb.ua вирішив зібрати найбільш популярні прогнози посадовців, чиї передбачення час від часу збуваються.

Повторний наступ з Білорусі

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що інформація про нібито можливий "повторний наступ з Білорусі", яка активно поширювалася медіа, є частиною російської інформаційної війни.

"Головна мета – це посіяти паніку серед суспільства і відтягнути наші сили і засоби від реальних бойових дій на передовій", – каже Буданов. За його словами, наразі росіяни перетягують у Білорусь засоби, націлені на оборону, а не на наступ.

Також не означають підготовку до вторгнення обстріли прикордоння Харківської та Сумської областей, певен начальник розвідки.

Найближчим часом ситуація на фронті докорінно не зміниться, навіть за рахунок мобілізованих окупантів. Росія перебуває в глухому куті і "намагається намагатися" наступати тільки в Бахмуті.

Водночас, попри відсутність розвідданих про неминучу загрозу вторгнення з Білорусі, повністю таку можливість виключати не можна.

Довгострокові ризики зберігаються, визнав Буданов.

Фото: Цензор Кирило Буданов Начальник ГУР

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба теж припускає, що в січні-лютому 2023 року російські війська можуть спробувати поновити масштабний наступ на Україну.

"Я думаю, що російська здатність здійснювати великий наступ, можливо, буде відновлена десь наприкінці січня-лютого – але це те, що вони намагаються зробити і чому ми намагаємося запобігти", – сказав міністр.

"Тобто я не кажу, що це точно відбудеться. Але в найкращому випадку, враховуючи мобілізацію, призов, який вони оголосили, підготовку нових призовників та пересування їхніх важких озброєнь по країні – вони однозначно зберігають надії на те, що вони зможуть пробити нашу оборону і просунутися глибше в Україну", – додав Кулеба.

Голова МЗС запевнив, що Україна робить все, щоб зірвати ці плани.

Міністр оборони Олексій Резніков погоджується, що, виходячи з термінів підготовки мобілізованих солдатів, російська армія може розпочати нову хвилю наступу у війні проти України в лютому 2023 року.

Фото: з твітера Олексія Резнікова Міністр Оборони Олексій Резніков

За його інформацією, в ході мобілізація Росія вже призвала близько 300 тис. осіб. З них близько 150 тис. використовуються для підсилення підрозділів і стільки ж готується для майбутніх наступів.

Нагадаємо, раніше головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний говорив про те, що резерв російської армії становить 1,2 – 1,5 млн осіб. Наразі росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. За словами Залужного, дуже може бути, що Росія розпочне новий великий наступ з Донбасу на сході, з півдня чи з Білорусі.

Повернення окупованих територій включно з Кримом

Керівник ГУ розвідки Міноборони Кирило Буданов переконаний, що Україна поверне всі окуповані Росією території.

"Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", – зазначив він.

Керівник ГУР зауважив, що радив би українцям влітку 2023 року їхати на відпочинок до Криму: "Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів".

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов прогнозує, що навесні 2023 року Збройні сили України зайдуть до Луганська, Донецька та Севастополя.

За його словами, зима стане ключовим етапом у війні.

Фото: Укрінформ Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов

"6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку та Луганську", – зазначив Данілов.

Постачання Україні зброї

За словами Олексія Резнікова, на наступний рік укладено багато контрактів на постачання Україні необхідної зброї та амуніції, допомога надходитиме впродовж усього року.

"Американський ВПК уже працює. Тобто одна з ключових тем кожного "Рамштайну" – це обов'язково запуск потужностей виробничих країн, які підтримують сьогодні Україну в цій війні. На сьогодні вже відбулися замовлення, і не лише у США, а й у Німеччині, Франції, Словаччині, Чехії, Румунії та інших країнах", - сказав Резніков.

"І я скажу відверто, не відкриваючи великих таємниць, на наступний рік у мене вже укладено багато контрактів на постачання нам необхідної і зброї і амуніції до неї. І аналогічні контракти, я вже точно знаю, мене про це інформують міністри оборони чи секретарі оборони різних країн, що у них вже теж укладено контракти", – заявив Резніков.

Міністр зазначив, що Україна наступного року отримуватиме "подарунки" у галузі військової допомоги, причому впродовж усього року.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба також зауважує, що логіка західних партнерів щодо надання Україні зброї змінюється, тож в подальшому Україна зможе отримати все необхідне озброєння, у тому числі танки.

Фото: EPA/UPG Глава МЗС Дмитро Кулеба

Оголошення загальної мобілізації в Росії

На думку секретаря РНБО України Олексія Данілова, керівництво Росії розглядає питання щодо оголошення загальної мобілізації в країні і може закрити кордони для виїзду чоловіків до 65 років.

“Є інформація, що для росіян можуть взагалі перекрити всі кордони, не випускати взагалі чоловіків до 65 років за межі цієї країни. Я вважаю, що так треба було зробити давно і їх треба огородити парканом. І якщо б цивілізований світ приймав цивілізовані правила, то вони б Російську Федерацію давно б мали вже закрити раз і назавжди, аби жоден літак, жоден автомобіль з території цієї країни взагалі не мав права виїжджати”, – зазначив Данілов.

Із секретарем РНБО згоден і міністр оборони Олексій Резніков, на думку якого, РФ продовжить мобілізацію своїх громадян і надалі.

Закінчення війни

Коментуючи відомий прогноз голови Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, що війна має закінчитися до початку літа наступного року, Олексій Данілов сказав, що позитивно ставиться до цього прогнозу.

За словами Данілова, він би хотів, щоб Буданов не помилявся.

"Я б хотів, щоб це сталося раніше. Але з урахуванням того, що я реаліст, розумію, що раніше весни – літа у нас навряд чи буде таке свято. Але воно обов'язково буде на нашій вулиці", - запевнив секретар РНБО.

Як і Кирило Буданов, і Олексій Данілов, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що війна в Україні закінчиться наступного року. За його словами, про це свідчить "математика війни" і чіткі аналізи розвідки. Подоляк наголосив, що у влади є дуже ефективна аналітична структура.

"Я не кажу про бойову частину того, що робить ГУР, я кажу про аналітичну структуру з точки зору аналізу математики війни. І президент спирається на абсолютно чіткі аргументовані позиції, які надають і Збройні сили, і є додатково дуже великий обсяг інформації, який надає ГУР, а ще є об’єктивна інформація, яку надають наші партнери з точки зору оцінки спроможності російської ресурсної ", - сказав радник керівника Офісу президента в інтерв'ю Оbozrevatel.

Такої ж думки і Дмитро Кулеба. За його словами, Україна намагається завершити війну якомога швидше – але не відомо, коли вона закінчиться, "хоча було б чудово, аби це сталося влітку наступного року".

Раніше Кулеба також наголошував, що дипломатичне завершення війни базуватиметься на виході Росії зі всієї території України станом на 2013 рік.

Президент України Володимир Зеленський здебільшого уникає прогнозів щодо закінчення війни. Однак у своєму щорічному посланні до Верховної Ради він висловив упевненість, що "ми пройдемо цю зиму", російські ракетні та "шахедні" удари їм не допоможуть.

І цей його прогноз неодмінно справдиться.