Росія може оголосити повну мобілізацію, – Данілов

РФ може закрити кордони для виїзду чоловіків до 65 років.

Керівництво Росії розглядає питання щодо оголошення загальної мобілізації в країні і може закрити кордони для виїзду чоловіків до 65 років.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, пише Укрінформ.

“Є інформація, що для росіян можуть взагалі перекрити всі кордони, не випускати взагалі чоловіків до 65 років за межі цієї країни. Я вважаю, що так треба було зробити давно і їх треба огородити парканом. І якщо б цивілізований світ приймав цивілізовані правила, то вони б Російську Федерацію давно б мали вже закрити раз і назавжди, аби жоден літак, жоден автомобіль з території цієї країни взагалі не мав права виїжджати”, – зазначив Данілов.

Він додав, що на сьогодні у РФ розглядається питання загальної мобілізації.

Нагадаємо, раніше про загальну мобілізація у Росії говорив командувач ОК "Південь", генерал-майор Андрій Ковальчук.