Будь-яка армія, включно з російською, розвиватиметься на полі бою, – генерал Райдер

Завжди є ризик недооцінити свого супротивника.

Будь-яка армія, включно з російською, продовжуватиме вчитися та розвиватися на полі бою.

Про це заявив на прессконференції речник Міністерства оборони США, бригадний генерал Патрік Райдер, відповідаючи на запитання чи російське військо розвійському і стане у майбутньому проблемою для українців.

Він додав, що у будь-якому типі конфлікту завжди є ризик недооцінити свого супротивника.

“І тому так важливо, щоб ми продовжували тісно співпрацювати з Україною та міжнародною суспільнотою, щоб гарантувати, що Україна має все необхідне для захисту своює країни, як і ми, особливо взимку”, – сказав Райдер.