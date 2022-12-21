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Будь-яка армія, включно з російською, розвиватиметься на полі бою, – генерал Райдер

Завжди є ризик недооцінити свого супротивника.

Будь-яка армія, включно з російською, розвиватиметься на полі бою, – генерал Райдер
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Будь-яка армія, включно з російською, продовжуватиме вчитися та розвиватися на полі бою. 

Про це заявив на прессконференції речник Міністерства оборони США, бригадний генерал Патрік Райдер, відповідаючи на запитання чи російське військо розвійському і стане у майбутньому проблемою для українців.

Він додав, що у будь-якому типі конфлікту завжди є ризик недооцінити свого супротивника.

“І тому так важливо, щоб ми продовжували тісно співпрацювати з Україною та міжнародною суспільнотою, щоб гарантувати, що Україна має все необхідне для захисту своює країни, як і ми, особливо взимку”, – сказав Райдер.

Нагадаємо, Пентагон розширить військову бойову підготовку для українських сил. Для цього більш повільні зимові місяці використають для навчання більших підрозділів складнішим бойовим навичкам.

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