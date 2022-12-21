Уряд змінив Правила відтворення лісів

Кабінет Міністрів України на 20 грудня схвалив зміни до Правил відтворення лісів.
Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля.
Встановлено заборони відтворення лісів інвазійними видами дерев. Міндовкілля затвердить перелік таких видів найближчим часом.
Вимоги щодо відтворення лісів стосуються не лише постійних лісокористувачів, а й власників, орендарів та користувачів землі, де розташовані полезахисні лісові смуги.
Також встановлено єдині вимоги до циклу відтворення лісів і розширено перелік садивного матеріалу для відтворення лісів, в якому передбачили можливість використання садивного матеріалу з закритою кореневою системою.
Рішення визначає стандарти, яким мають відповідати лісове насіння і садивний матеріал.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що три мільйони гектарів лісів в Україні уражені бойовими діями.