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Кабмін ухвалив призначення Єленського на посаду глави Держетнополітики

Офіційне призначення очікується в понеділок. 

Кабмін ухвалив призначення Єленського на посаду глави Держетнополітики
Фото: nfront.org.ua

Кабінет міністрів України на засіданні 16 грудня погодив призначення на посаду голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті колишнього народного депутата Віктора Єленського. Про це повідомляють джерела LB.ua. 

Очікується, що розпорядження про призначення буде опубліковано у понеділок. 

Віктор Єленський - депутат VIII скликання від партії «Народний фронт», був радником прем‘єр-міністра Арсенія Яценюка у 2014 році. Вчений, релігієзнавець, доктор філософських наук. 

Нагадаємо, попереднього керівника Держетнополітики Тетяну Богдан Кабмін звільнив 6 грудня через «низку зауважень до її роботи». Крім того, Державну службу з питань етнополітики та свободи совісті перевели в пряме підпорядкування КМУ - раніше Кабмін координував її діяльність через міністра культури та інформаційної політики. Відтепер всі структурні підрозділи обласних і Київської міської державних (військових) адміністрацій з питань етнополітики та свободи совісті будуть підзвітні та підконтрольні ДЕСС.

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