Кабмін ухвалив призначення Єленського на посаду глави Держетнополітики

Кабінет міністрів України на засіданні 16 грудня погодив призначення на посаду голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті колишнього народного депутата Віктора Єленського. Про це повідомляють джерела LB.ua.

Очікується, що розпорядження про призначення буде опубліковано у понеділок.

Віктор Єленський - депутат VIII скликання від партії «Народний фронт», був радником прем‘єр-міністра Арсенія Яценюка у 2014 році. Вчений, релігієзнавець, доктор філософських наук.



Нагадаємо, попереднього керівника Держетнополітики Тетяну Богдан Кабмін звільнив 6 грудня через «низку зауважень до її роботи». Крім того, Державну службу з питань етнополітики та свободи совісті перевели в пряме підпорядкування КМУ - раніше Кабмін координував її діяльність через міністра культури та інформаційної політики. Відтепер всі структурні підрозділи обласних і Київської міської державних (військових) адміністрацій з питань етнополітики та свободи совісті будуть підзвітні та підконтрольні ДЕСС.