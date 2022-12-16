ЄС офіційно затвердив макрофінансову допомогу для України на 18 млрд євро

Допомога призначена на 2023 рік.

В ніч на п’ятницю, 16 грудня, за письмовою процедурою формально було затверджено виділення Україні макрофінансової допомоги у 2023 році в обсязі 18 мільярдів євро.

Про це повідомляється на сайті Європейської Ради.

«Письмова процедура формального ухвалення чотирьох законодавчих актів завершена. Це означає, що Рада ЄС формально ухвалила наступні законодавчі акти: регуляторні правила з доповнення Багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки, які надають ЄС можливість використовувати бюджетні резерви ЄС для макрофінансової допомоги Україні в 2023 році. Це означає, що всі країни-члени ЄС братимуть участь у цих зусиллях», - йдеться у повідомленні.

Серед інших важливих законодавчих актів, що були ухвалені за письмовою процедурою:

- Директива (регуляторний документ) із забезпечення мінімального рівня оподаткування для міжнародних підприємницьких груп та великих внутрішніх груп в ЄС;

- Виконавче рішення Ради ЄС із захисту Бюджету Європейського Союзу проти порушень принципів верховенства права в Угорщині (так зване правило Механізму обумовленості);

- Виконавче рішення Ради ЄС, яке ухвалює оцінку Єврокомісії щодо Угорського плану відновлення та стійкості.

Нагадаємо, у вівторок, 14 грудня, Європейський парламент ухвалив у другому читанні рішення щодо виділення Україні макрофінансової допомоги у наступному році в обсязі 18 млрд євро. Допомога в обсязі 18 млрд євро у 2023 році надається Україні в формі кредиту на вигідних умовах.

Раніше ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволяє надати Україні 18 млрд євро. Будапешт також погодився скасувати вето на глобальний мінімальний корпоративний податок у розмірі 15%.