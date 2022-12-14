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Перші “спартани” відправляться під Бахмут і в Авдіївку, - Порошенко

Машини проходять технічну підготовку. 

Перші “спартани” відправляться під Бахмут і в Авдіївку, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Перші бронемашини Spartan, куплені Фондом Порошенка та волонтерами ГО «Справа Громад», проходять технічну підготовку для виїзду на фронт. Про це повідомив експрезидент, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко
«Це вже наша друга партія бронетехніки, відомі на всю Україну Spartan. Ці машини зараз в Україні. Вони, як кажуть наші механіки і водії, в дуже пристойному технічному стані. Ми проводимо зараз технічне обслуговування. Перша підготовка відбулась ще у Великій Британії нашими фахівцями. І дуже скоро вони будуть під Бахмутом, в Авдіївці. Вони будуть бити ворога», – сказав Порошенко.

Він повідомив, що фахівці працюють над збільшенням місткості бронемашин, які також будуть обладнані додатковим військовим оснащенням та зброєю.

«Ми намагаємося, щоб там було шість, а може й сім місць для десанту. Ми привеземо і «Султани», де буде більше місця – думаємо, на 8 десантників. І привеземо «Самаритяни». Це буде броньована машина для евакуації поранених», – пояснює Порошенко. Він також повідомив, що техніка надійде у Десантно-штурмові війська, де буде сформований батальйон з однотипними бронемашинами. Під них також готується ремонтна база, запас запчастин і паливно-мастильних матеріалів. 

Spartan належить до сімейства бойових броньованих машин CVR (Combat Vehicle Reconnaissance). У британській армії цей БТР призначався для транспортування невеликих спеціалізованих груп розвідників, стрільців-зенітників, мінометників, саперів тощо. Spartan має високу мобільність та компактні габарити. Може долати водні перешкоди.

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