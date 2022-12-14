Президент України Володимир Зеленський звернувся з промовою до парламенту Нової Зеландії.
Про це йдеться на сайті президента.
“... я вдячний вам, дорогі друзі, за те, що Нова Зеландія однією з перших почала підтримувати Україну в боротьбі за незалежність і справедливість. Відчувши особливість морального виклику цієї війни, ви змінили власні підходи до санкційної політики й застосували національні санкції проти причетних до розпалювання агресії”, – зазначив він.
Зеленський додав, що новозеландці допомогли з фінансами для безпекових потреб, із постачанням амуніції та з навчанням військових. “Ви надали нам гуманітарну підтримку й незмінно допомагаєте на міжнародних майданчиках”, – зауважив президент.
Нагадаємо, Нова Зеландія ввела санкції проти 22 громадян РФ і Білорусі. У санкційному списку – дочки Путіна, дружина і діти Дмитра Пєскова, глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна і родичі Олександра Лукашенка.