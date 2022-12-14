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Зеленський попросив Нову Зеландію підтримати екологічний пункт його формули миру

Президент закликав парламентарів країни проявити лідерство в міжнародних інституціях, зокрема в ООН, і на двосторонньому рівні з іншими державами.

Зеленський попросив Нову Зеландію підтримати екологічний пункт його формули миру
Фото: Сайт президента

Президент України Володимир Зеленський звернувся з промовою до парламенту Нової Зеландії.

Про це йдеться на сайті президента.

“... я вдячний вам, дорогі друзі, за те, що Нова Зеландія однією з перших почала підтримувати Україну в боротьбі за незалежність і справедливість. Відчувши особливість морального виклику цієї війни, ви змінили власні підходи до санкційної політики й застосували національні санкції проти причетних до розпалювання агресії”, – зазначив він.

Зеленський додав, що новозеландці допомогли з фінансами для безпекових потреб, із постачанням амуніції та з навчанням військових. “Ви надали нам гуманітарну підтримку й незмінно допомагаєте на міжнародних майданчиках”, – зауважив президент.

Фото: Сайт президента
Зеленський також закликав парламентарів підтримати екологічний пункт формули миру, яку  він запропонував нещодавно на саміті G19, який проходив в Індонезії. “Я закликаю вас проявити лідерство в міжнародних інституціях, зокрема в ООН, і на двосторонньому рівні з іншими державами, щоб світ побачив і цей виклик російської війни”, – йдеться у промові.

Нагадаємо, Нова Зеландія ввела санкції проти 22 громадян РФ і Білорусі. У санкційному списку – дочки Путіна, дружина і діти Дмитра Пєскова, глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна і родичі Олександра Лукашенка.

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