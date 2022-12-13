Рада прийняла в цілому закон про медіа

30 серпня цього року Рада прийняла законопроєкт у першому читанні.

Верховна Рада України на засіданні 13 грудня проголосувала за Закон про медіа.

За закон проголосували 299 нардепів, повідомив нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Кабінет Міністрів України визначив закон як «пріоритетний і такий, що спрямований на адаптацію законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції», – зазначено у доопрацьованій профільним парламентським комітетом у серпні пояснювальній записці.

30 серпня цього року Рада прийняла законопроєкт у першому читанні, запропонувавши розширити повноваження Нацради з питань телебачення та радіомовлення, обмежити вплив олігархів та роботу проросійських медіа.

Напередодні голосування фракція "Європейська солідарність" виступила проти винесення закону про медіа до другого читання. Там повідомили, що минулого тижня на міжфракційній нараді у присутності європейських дипломатів були погоджені поправки, які наблизили проєкт до європейських стандартів та вимог директиви про аудіовізуальні медіапослуги, але протягом вихідних вони були скасовані.

«Але Комітет Верховної Ради виніс на друге читання версію закону, яка створює серйозні загрози демократії в країні», — вважають нардепи.

Зокрема, «Європейська солідарність» вимагала «відмовитися від можливості блокування українських онлайн медіа рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення», — йдеться у заяві.

Водночас, за словами народної депутатки «Слуги народу» та членкині профільного комітету Євгенії Кравчук, до другого читання була змінена частина, яка стосується онлайн-медіа.

«Ми для зареєстрованих медіа змінили навіть санкцію у вигляді тимчасового блокування (було місяць). Тобто для зареєстрованих медіа навіть тимчасового блокування не буде, лише через суд. Тільки, якщо будуть писати статті: «Путін, прийди, ти наш рятівник», то Нацрада може застосувати штраф, а потім звернутись до суду», - пояснила Кравчук.

«У випадку анонімних медіа, де немає ні ідентифікованих журналістів, ні власників, то їх Нацрада може заблокувати без рішення суду. І з цим погоджуються всі, бо там навіть незрозуміло, кому Нацрада має писати», — додала депутатка.