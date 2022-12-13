Порошенко розкритикував законопроєкт щодо відбору суддів як такий, що перешкоджає членству України в ЄС

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради закликав народних депутатів не підтримувати законопроєкт про відбір суддів Конституційного Суду України, заявивши, що він перетворює незалежну процедуру на профанацію.

«Сьогодні ми вирішуємо питання нашого членства в Євросоюзі. І тому якість законопроєктів має бути абсолютно бездоганною. Ми маємо говорити не тільки про суверенітет, а про наше майбутнє членство в ЄС, куди прагнуть рухатися 90% українців», – наголосив Порошенко.

«В 2020 році, два роки тому, я разом зі своїми колегами зареєстрував законопроєкт про принципи формування Конституційного Суду. Він отримав підтримку громадських організацій, він отримав підтримку наших партнерів. І ключове – він базувався на позитивному досвіді формування Вищого антикорупційного суду України», – нагадав п’ятий Президент.

«Я пишаюся тим, що Антикорупційний суд був повністю сформований, з рішенням ВККС, з рішенням Вищої ради правосуддя, з проведенням конкурсів, за участю Ради. І на сьогоднішній день після його більш як трирічного функціонування – це суд, який викликає найбільшу довіру, разом з Верховним Судом», – констатував Петро Порошенко.

Він зазначив, що до відбору суддів КСУ був запропонований той самий механізм.

«Зараз ми ризикуємо отримати профанацію. Профанацію конкурсів, профанацію експертів. І дорадчий голос, який на сьогоднішній день не наближає Україну до Європейського Союзу. ...Ми мали б повернутися до нашого законопроєкту. Хоча б розглядати його як альтернативний. Дати можливість народним депутатам самим вибирати найкращу форму, а не орієнтуватися лише на безіменний офіс. Я впевнений в тому, що це б гарантовано призвело до прийняття законопроєкту, який би забезпечив рух в Європу», – вважає Петро Порошенко.