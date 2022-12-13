Рада прийняла скандальний закон про реформування галузі містобудівної діяльності

Верховна Рада на засіданні 13 грудня проголосувала в цілому за Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності.

За проголосували 228 нардепів, повідомив нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Раніше рух «Чесно» повідомляв, що у разі прийняття закону, «серйозні преференції отримують забудовники, а громадяни по суті не матимуть реальних важелів впливу на них».

"Низка організацій подали свої зауваження до комітету (місцевого самоврядування), але вони були проігноровані. НАЗК виявило в документі корупційні ризики та скерувало свої застереження. Нині антикорупційний орган у пожежному режимі досліджує, чи всі його ремарки враховано. Це при тому, що законопроєкт у разі прийняття набуває чинності лише через пів року після оприлюднення і час, аби усунути всі питання, є", - наголошували в "Чесно".

Перед голосуванням Асоціація міст України (АМУ) виступила категорично проти законопроєкту №5655 про зміну системи містобудування. Голови українських міст, сіл і селищ впевнені, що закон «веде до монополізації будівельного ринку, позбавить громадськість та місцеву владу можливості впливати на незаконні забудови, призведе до відшкодування самовільним забудовникам з місцевого бюджету, порушить права власників земельних ділянок та знищить досягнення децентралізації».

Заяву АМУ підписали близько 40 мерів українських міст. В тому числі мер Києва Віталій Кличко (голова АМУ), мер Львова Андрій Садовий, мер Хмельницького Олександр Симчишин, мер Чернігова Владислав Атрошенко, мер Тернополя Віталій Надал, мер Рівного Олександр Третяк, мер Вінниці Сергій Моргунов, мер Житомира Сергій Сухомлин та інші.