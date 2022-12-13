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Європарламент звільнив віцепрезидентку Кайлі через справу про “катарські хабарі”

Тепер Єва Кайлі перебуває у вʼязниці у Брюсселі.

Європарламент звільнив віцепрезидентку Кайлі через справу про “катарські хабарі”
Єва Кайлі
Фото: Вікіпедія

Європейський парламент 13 грудня вирішив звільнити з посади віцепрезидентку Європарламенту Єву Кайлі, яка представляла грецьку соціалістичну партію PASOK, через підозри в корупції.

Про це повідомляє Радіо Свобода. 

Кайлі фігурує у справі, повʼязаній із проведенням у Катарі чемпіонату світу з футболу. 44-річна колишня ведуча телевізійних новин була в складі делегації, яка відвідала Катар на етапі підготовки до світової першості і дійшла позитивного висновку про дотримання азійською країною прав робітників на обʼєктах майбутнього турніру.

Тепер Єва Кайлі перебуває у вʼязниці у Брюсселі, а її адвокат наполягає, що вона невинувата і «не має нічого спільного з катарськими хабарями».

Нагадаємо, 12 грудня бельгійські слідчі обшукали офіси Європейського парламенту в Брюсселі у рамках розслідування ймовірних хабарів від Катару, що приймає чемпіонат світу з футболу.

Бельгійська поліція заарештувала чотирьох осіб, серед яких є віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі, депутатка від Греції. Кайлі відсторонили від виконання обов’язків, її також виключили з групи соціалістів і демократів у парламенті та грецької лівоцентристської партії Pasok.

Попередньо відомо, що троє інших обвинувачених є громадянами Італії. Катар заперечує будь-які правопорушення. 

Чотирьом підозрюваним, заарештованим бельгійською поліцією, оголосили обвинувачення в “участі в злочинній організації, відмиванні грошей і корупції”, йдеться в заяві прокуратури.

Нагадаємо, прокуратура провела обшук у будинку депутата-соціаліста Європейського парламенту від Бельгії Марка Тарабелли, який публічно підтримував Катар. У нього вилучили компʼютерну техніку, але не арештували.

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