Головне за ніч. Вівторок, 13 грудня

Відбиті атаки противника на Донбасі, ворожий ракетний удар по Куп’янську, перший пакет енергетичної допомоги від США, ліквідація ОАСК, вибухи на Брянщині.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ, Авдіївка і Мар’їнка Донецької області.

Противник завдав сімох ракетних ударів, 5 з яких – по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, а також здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по місту Херсон. Є втрати серед мирних жителів.

На Херсонському напрямку командування російських окупаційних військ здійснює ротацію окремих підрозділів. Окупанти, які прибувають у тимчасово захоплені населені пункти, заселяються у залишені та примусово “звільнені” місцевими мешканцями помешкання. Крім того, 10-11 грудня помічено відведення окупантів з районів населених пунктів Новомиколаївка та Михайлівка Херсонської області.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 13 грудня – у нашій новині.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги. Він зазначив, що ворог може влаштувати блекаути, але ми і без світла знаємо, куди стріляти і що звільняти.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати Росії у війні проти українців з 24 лютого по 13 грудня орієнтовно склали 95 260 осіб. За добу ліквідовано 500 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі російські війська вдарили ракетами по Купʼянську. Снаряд С300 влучив у двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого почалася пожежа на площі 400 метрів кв.

Будівлю повністю зруйновано, потерпілих немає. Однак поранень зазнав чоловік, що їхав у машині.

"Сьогодні після 4 години ранку внаслідок обстрілу автомобіля, який їхав на виклик у Куп‘янську, отримав поранення фельдшер - чоловік 54 років. Допомогу надали на місці. У автомобілі вибуховою хвилею вибило скло", – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Верховна Рада на найближчому засіданні планує ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва і створити замість нього Київський міський окружний адміністративний суд.

Про це LB повідомили джерела у Верховній Раді України.

Народні депутати збираються ухвалити за основу проєкт Закону "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та про утворення Київського міського окружного адміністративного суду". Законопроєкт 5369 подав до парламенту президент України Володимир Зеленський ще 13 квітня 2021 року.

Більше інформації – в нашій новині.

США відправили до України першу частину енергетичної допомоги. Сума обладнання складає $13 млн, пише Reuters із посиланням на посадовців. Один зі співрозмовників агентства повідомив, що цього тижня зі Сполучених Штатів вилетять ще два літаки з обладнанням.

"Наша стратегія наразі полягає в першу чергу в тому, щоб допомогти Україні захистити себе від цих навмисних атак на цивільну енергетичну інфраструктуру, оскільки це може стати гуманітарною катастрофою", – заявив високопоставлений посадовець США.

Інший американський посадовець сказав, що обладнання вилетіло з військової бази США. Перший транш є частиною допомоги в розмірі 53 мільйонів доларів, оголошеної минулого місяця після того, як Україна заявила, що їй потрібні трансформатори та генератори, а також системи ППО.

Уночі російські телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів повідомляли про вибухи у місті Клинці та у селищі Климово прикордонної Брянської області РФ.

У Клинцях, розташованих за 60 км від кордону з Чернігівською областю України, вибух стався, ймовірно, у районі військової частини. Як пише BBC, там дислокований мотострілковий полк окупантів.

У Климові, розташованому приблизно за 30 км від українського кордону, є військовий аеродром. Там перебуває багато мобілізованих, зокрема тих, хто відмовився воювати, і кого вивезли із полігону у білгородському селищі Солот.

Завтра, 14 грудня, у Брюсселі стартує дводенна зустріч глав держав та урядів Європейського союзу.

У цей день відбудеться ювілейний саміт Євросоюз - Асоціація держав Південно-Східної Азії, присвячений 45-річчю дипломатичних відносин організацій.

15 грудня пройде засідання Європейської Ради, центральною темою якої буде ситуація в Україні. Йтиметься про нагальні потреби нашої країни і військову та фінансову підтримку України.

“Ми також будемо вивчати прогнози на виклики наступного року, щоб бути повністю готовими. Однією з найважливіших віх 2023 року стане реформа ринку електроенергії, яку Комісія запропонує якомога швидше”, – йдеться у листі президента Євроради Шарля Мішеля.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!