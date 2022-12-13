До енергосистеми України вдалося підключити енергоблок АЕС, виведений з ладу через російський обстріл

Усі девʼять енергоблоків АЕС, розташованих на вільній території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни.

До енергосистеми України вдалося підключити енергоблок АЕС, який було виведено з ладу ракетним обстрілом Росії. Це вже девʼятий енергоблок-тисячник, який підключили.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Він зазначив, що енергоблок не працював після обстрілу 23 листопада.

"Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни", – заявив він.

Росіяни продовжують блокувати включення енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка продовжує споживати більше 100 МВт електроенергії на власні потреби від енергосистеми України.

Нагадаємо, з 10 жовтня російська армія цілеспрямовано бʼє ракетами і ударними безпілотниками по енергетичних обʼєктах. Області України зіткнулися з постійним дефіцитом електроенергії, що призвів до стабілізаційних і аварійних відключень світла.

Генштаб наголошує, що загроза ударів по енергообʼєктах залишається. Попередня спроба масованого удару була на початку минулого тижня, 5 грудня.