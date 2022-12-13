Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
Укрзалізниця попередила про затримку поїздів на заході України, у Словаччині та Польщі через негоду
На Луганщині прогримів вибух у штабі "вагнерівців"
На Луганщині прогримів вибух у штабі "вагнерівців"
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Зеленський увів у дію санкції проти Паканича і інших осіб з УПЦ (МП)
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Дорж Бату: фальсифікація чи містифікація?
Поліція оприлюднила фото командного пункту російської армії на Херсонщині
Поліція оприлюднила фото командного пункту російської армії на Херсонщині
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Митрополит Онуфрій пролив на себе кров Христову під час причастя, це погане знамення у православ’ї 
Посилення ППО. Made in Germany
Посилення ППО. Made in Germany
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
ГоловнаСуспільствоВійна

До енергосистеми України вдалося підключити енергоблок АЕС, виведений з ладу через російський обстріл

Усі девʼять енергоблоків АЕС, розташованих на вільній території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни. 

До енергосистеми України вдалося підключити енергоблок АЕС, виведений з ладу через російський обстріл
Герман Галущенко
Фото: Міністерство енергетики України

До енергосистеми України вдалося підключити енергоблок АЕС, який було виведено з ладу ракетним обстрілом Росії. Це вже девʼятий енергоблок-тисячник, який підключили.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Він зазначив, що енергоблок не працював після обстрілу 23 листопада. 

"Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни", – заявив він. 

Росіяни продовжують блокувати включення енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка продовжує споживати більше 100 МВт електроенергії на власні потреби від енергосистеми України.

Нагадаємо, з 10 жовтня російська армія цілеспрямовано бʼє ракетами і ударними безпілотниками по енергетичних обʼєктах. Області України зіткнулися з постійним дефіцитом електроенергії, що призвів до стабілізаційних і аварійних відключень світла.

Генштаб наголошує, що загроза ударів по енергообʼєктах залишається. Попередня спроба масованого удару була на початку минулого тижня, 5 грудня. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також