Очільник МЗС Нідерландів оголосив готовність розмістити в країні спецтрибунал щодо вторгнення Росії

Нідерланди готові створити новий трибунал за підтримки Організації Обʼєднаних Націй для розслідування вторгнення Росії в Україну. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Вопке Батсін Гукстра, пише Reuters.

Фінансування для нового трибуналу Нідерланди шукатимуть разом із іншими країнами Євросоюзу. Гукстра додав, що новий спецтрибунал не має перетинатися з роботою Міжнародного кримінального суду, що також розташовується у країні.

Юрисдикція МКС щодо злочину агресії поширюється лише на країни-члени та держави, які погодилися на його юрисдикцію, наприклад Україну, але не Росію. Москва на юрисдикцію цього суду не погоджувалася.

"Зростає консенсус щодо того, що нам потрібен спеціальний трибунал для розгляду акту агресії, злочину, пов’язаного з розв’язанням війни. Цього не може зробити МКС", – заявив Гукстра.

У Нідерландах також розташовані Міжнародний суд і спеціальні трибунали у справах Лівану та Косова. Протягом багатьох років тут також розміщувався трибунал для військових злочинів, скоєних у колишній Югославії.

Нагадаємо, що Україна закликає міжнародних партнерів створити спеціальний трибунал для розслідування воєнних злочинів. Цей трибунал може притягти до відповідальності не лише виконавців звірств – військових, а й російське керівництво.

В Офісі президента пояснювали, що злочин агресії має унікальний режим юрисдикції, окремий від інших злочинів Римського статуту, таких як воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Країни, які не є державами-учасницями Міжнародного кримінального суду, виключаються з юрисдикції у частині розслідування та притягнення до відповідальності за злочин агресії, незалежно від того, чи є вони жертвою агресії чи агресором, за винятком випадку звернення зі сторони Ради безпеки ООН.

Враховуючи те, що РФ має право вето на рішення Ради безпеки, таке звернення реалізувати неможливо, тож Міжнародний кримінальний суд не матиме належної юрисдикції в розслідуванні злочину агресії. Саме тому для розслідування війни Росії проти українців потрібен спеціальний трибунал.