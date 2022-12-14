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Кількість людей, які виїхали з окупованого півдня зменшилася у рази, – Центр національного спротиву

Росіяни далі блокують виїзд українців.

Кількість людей, які виїхали з окупованого півдня зменшилася у рази, – Центр національного спротиву
Фото: ДСНС

Росіяни далі блокують виїзд українців з окупованих територій українського півдня, наголошують у Центрі національного спротиву.

“З того часу як окупанти ввели перепустки для виїзду з тимчасово окупованого півдня кількість українців, що залишає регіон зменшилась в рази”, – йдеться у повідомленні.

До жовтня українці виїжджали з ТОТ в порядку живої черги, проходивши перевірку на блокпостах. Тоді, в середньому за добу виїжджало близько 2 тис. осіб. 

Проте росіяни потім вели перепустки для виїзду, які фактично є дозволами на виїзд.

“З того часу кількість людей, яким дозволили залишити регіон зменшилася в рази. І якщо в жовтні ця цифра становила близько 800 людей в тиждень, то в листопаді стільки росіяни випустили за місяць”, – додалиу ЦНС.

Нагадаємо, за тиждень із захоплених росіянами частин Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей до Запоріжжя окупанти випустили всього 421 людину.

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